Napoli, ottime notizie per Allegri: potrà giocare contro il Como

Il Napoli può contare su Sam Beukema, definitivamente rientrato dall’infortunio. L’olandese si è allenato bene negli ultimi giorni e potrebbe anche avere spazio contro il Como.

Beukema si è allenato bene: è definitivamente recuperato

La difesa del Napoli può tornare a respirare. Gli stop in serie durante l’estate di Buongiorno e Marianucci, uniti alle condizioni precare di Beukema, avevano ridotto al minimo le possibilità per Allegri per le prime gare di Serie A. L’acquisto di Badiashile ha di per sé migliorato la situazione, ma porta ancora più tranquillità il rientro definitivo di Beukema, ora pronto per giocare.

Beukema era stato convocato per Genoa-Napoli, ma non è subentrato neanche dopo l’uscita forzata di Marin. L’olandese, evidentemente, non era ancora pronto per scendere in campo, in virtù di una forma fisica ancora da trovare dopo un’estate in cui non è sceso in campo in nessuna delle amichevoli. Questa settimana ha invece segnato il ritorno alla continuità per lui: Beukema si è infatti allenato bene, avvicinandosi sempre più ad ottenere la forma migliore.

Beukema durante la seduta di allenamento del Napoli

Potrà giocare in Napoli-Como?

Ora starà ad Allegri la scelta in vista di Napoli-Como, con la possibilità concreta di vederlo in campo almeno per qualche minuto. Il Napoli recupera definitivamente così un calciatore che potrà diventare una colonna importantissima nella stagione azzurra, considerando anche il lungo stop di Buongiorno. Beukema sarà chiamato a dimostrare il suo valore dopo una prima stagione azzurra in chiaroscuro, provando a crescere sotto la guida di un allenatore specialista della fase difensiva come Max Allegri.