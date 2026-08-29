Mercato Napoli, non è ancora finita: l’annuncio di Fabrizio Romano

Noa Lang rimane a Napoli per ora, ma non è ancora una scelta definitiva. Giovanni Manna sta valutando colpi dell’ultimo minuto fino a martedì sera: la sessione estiva non è archiviata nonostante il silenzio degli ultimi giorni.

Lang resta al Napoli e blocca il mercato azzurro

Il mercato del Napoli non è concluso. Come rivela Fabrizio Romano, il Galatasaray ha abbandonato la pista Noa Lang dopo l’arrivo di Rafa Leao, trasformando completamente lo scenario attorno all’olandese. L’Atalanta resta interessata ma solo con un prestito, formula che gli azzurri non intendono accettare. A oggi Lang resta al Napoli, in una situazione di stallo che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni se cambieranno le condizioni. Il mancato addio dell’olandese blocca anche l’eventuale colpo in attacco del Napoli.

Manna studia ancora: uder e colpi last minute

Giovanni Manna non ha chiuso definitivamente il mercato. Romano avverte i tifosi: “Io la mano sul fuoco da qui a martedì che in entrata e in uscita non succede niente ancora non ce la metto”. Il direttore sta valutando l’opportunità di aggiungere un giovane Under, sulla falsariga di operazioni come quella di Guiu (poi saltata). La finestra di mercato si chiude martedì sera, ma il Napoli potrebbe ancora sorprendere se riuscirà a trovare profili interessanti per la lista.

Cosa può ancora fare il Napoli in 48 ore? Dipende dalle opportunità che si presenteranno sul mercato e dalla volontà di Manna di coglierle. Se dovesse arrivare un club disposto ad accontentare il Napoli per Lang, gli azzurri avrebbero margine per intervenire. Il direttore ha due giorni per decidere se rimanere così o tentare l’ultimo colpo della stagione estiva del Napoli. Fino a martedì sera il mercato del Napoli rimane aperto. Le ultime 48 ore potrebbero ancora riservare sorprese: Manna sta monitorando le situazioni ed è pronto a intervenire se le condizioni lo permetteranno.