Mercato Napoli, trattativa a sorpresa in Francia: lo ha indicato Allegri!

Noah Cadiou nel mirino del Napoli in queste ultime ore di calciomercato estivo: il centrocampista francese del Lorient rappresenta una scelta di Allegri, con i club già in trattativa per definire l’operazione.

Cadiou-Napoli: i contatti sono concreti

Sacha Tavolieri, esperto di mercato, riporta così: “La SSC Napoli piomba su Noah Cadiou con discussioni in corso tra i club per trovare l’apertura dopo un primo contatto con il Lorient”. Gli azzurri hanno individuato il centrocampista francese come rinforzo per il reparto mediano e hanno già avviato le prime manovre diplomatiche. Il Lorient fissa il prezzo: 9 milioni di euro per liberare il giocatore. Non si tratta di una cifra proibitiva considerando i tempi ridotti.

La trattativa procede sulla base di una precisa indicazione tecnica. Cadiou non è una scoperta dell’ultimo minuto, ma risponde a un profilo ricercato da tempo dal progetto tattico. La scelta del centrocampista classe 1998 arriva direttamente dall’allenatore, che ha visto in lui le caratteristiche necessarie per equilibrare il centrocampo. Allegri ha commentato le mosse di mercato in conferenza stampa, confermando l’attenzione del club verso rinforzi mirati.

Chi è Noah Cadiou: il profilo del mediano francese

Nato a Lille il 26 ottobre 1998, Cadiou è un centrocampista di 1,91 metri che unisce forza fisica e qualità tecnica. Gioca prevalentemente da centrocampista centrale o mediano, destro naturale, con capacità di adattarsi anche in posizioni più arretrate. Non è un regista statico: il suo valore risiede nella versatilità di movimento. Box-to-box di livello, Cadiou eccelle nel recupero palla e nel gioco lungo, coprendo grandi porzioni di campo con un ottimo volume di corsa. La qualità tecnica emerge soprattutto sotto pressione, elemento decisivo per un centrocampo moderno.

Qual è il valore aggiunto di Cadiou per il centrocampo azzurro? La capacità di contribuire sia in fase di recupero che di costruzione, senza limitarsi a una sola fase di gioco. Non è il classico mediano di rottura puro, ma un giocatore completo che permette transizioni veloci e fluidità nel possesso. La finestra di calciomercato estivo 2026 sta per chiudersi e ogni giorno conta. Le trattative con il Lorient potrebbero trovare una soluzione rapida se il Napoli deciderà di accelerare. Cadiou rappresenta un’alternativa concreta per il centrocampo, con un costo contenuto.