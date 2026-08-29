Da Lang a Badiashile: Allegri a tutto tondo sulle mosse di mercato del Napoli

Massimiliano Allegri è intervenuto oggi nella conferenza stampa di vigilia di Napoli-Como. L’allenatore ha detto la sua su Noa Lang, al centro delle voci per un possibile addio, sulle condizioni del neo acquisto Badiashile e sulle possibili mosse di mercato delle ultime ore.

Allegri: “Sono contento della rosa. Lang è entrato bene”

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico, alla vigilia di Napoli-Como, ha parlato anche di alcuni calciatori molto chiacchierati:

“Lang è entrato bene a Genova, come tutti. Neres sta migliorando la condizione, non dimentichiamo che l’ultima l’ha fatta a gennaio, ritroverà condizione, Beukema è già con la squada ed ha la possibilità anche di poter giocare. Badiashile è un po’ indietro, s’è allenato poco con la squadra al Chelsea ed ha bisogno di un po’ di tempo, ma siamo solo all’inizio e bisogna pensare alla partita col Como”.

Allegri ha anche risposto in merito a possibili nuovi acquisti nelle ultime ore di mercato: