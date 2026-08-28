Clamoroso Napoli, salta l’affare in attacco: accordo trovato con un club tedesco!

Il Napoli resta beffato sul mercato a causa dei problemi emersi in rosa: il club azzurro è alle prese con delle cessioni che bloccano delle trattative e, dunque, aumenta il rischio di perdere eventuali innesti.
Guiu-Napoli: niente da fare
Stando a quanto affermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Marc Guiu si trasferirà al Lipsia. Arrivato anche il suo solito “Here We Go” per simboleggiare la chiusura dell’affare. Si tratta di una trattativa condotta in gran segreto in queste ore, con il Napoli che non ha deciso di procedere.
Ora i partenopei si trovano con le spalle al muro e dovranno reagire immediatamente, se si vuole rafforzare la squadra per la stagione corrente.
Il nodo resta Lang: le alternative a Guiu
Incassare circa 25 milioni dall’olandese, però, consentirebbe a Manna di spingere l’offerta per altri candidati. In lista rimangono sicuramente Woltemade e Gabriel Jesus, ma non sembrano essere affari facili. Il motivo è sempre legato all’ex PSV.
Il direttore sportivo dei partenopei è ora chiamato a rispondere. Il tempo stringe, mancano ormai pochi giorni prima della chiusura della finestra estiva di mercato.