Allegri alla prima da allenatore del Napoli al Maradona: che risposta in conferenza

Max Allegri ha commentato in conferenza stampa l’emozione per la sua prima gara da allenatore del Napoli al Maradona, raccontandola come una serata affascinante.

Allegri e la prima al Maradona: “Curioso ed emozionante”

Nella conferenza stampa odierna, Allegri ha presentato la gara di domani contro il Como. Questa sarà la prima partita da allenatore del Napoli allo stadio Maradona per lui. L’allenatore ha commentato così le emozione a cui andrà incontro, ricordando anche le sfide del passato da avversario: