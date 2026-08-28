Napoli-Como, splendida notizia per Allegri: potrà finalmente schierarlo

David Neres è pronto a scendere in campo nel match di Serie A tra Napoli e Como. L’esterno brasiliano ha completato il suo percorso di recupero e si avvia verso il debutto stagionale dopo mesi di assenza dalle competizioni ufficiali.

Neres guarito: il ritorno graduale al Maradona

Il quadro clinico del calciatore ex Benfica appare rassicurante. Secondo quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti, Neres risulta ormai guarito e pronto a tornare a disposizione. L’esterno d’attacco si allena in gruppo con regolarità da settimane e ha completato il periodo di lavoro specifico intrapreso durante il ritiro di Castel di Sangro.

La condizione atletica del brasiliano è ancora da affinare. Neres ha collezionato soltanto una manciata di sedute di allenamento durante la preparazione estiva e ha saltato il test amichevole contro l’Aris Salonicco per proseguire il suo programma personalizzato di recupero. Lo staff tecnico azzurro punta su una gestione oculata del rientro, evitando rischi inutili.

Napoli-Como: Neres dalla panchina per mettere minuti nelle gambe

In vista della sfida contro il Como, il brasiliano potrebbe trovare spazio partendo dalla panchina. L’idea dello staff è quella di farlo entrare nel corso del secondo tempo, così da permettergli di accumulare minuti e ritrovare la condizione fisica ideale senza forzare i tempi. Quale sarà il minutaggio effettivo? La decisione dipenderà dall’andamento della gara e dalle esigenze tattiche nel corso della partita.

L’ambiente partenopeo attende con grande entusiasmo il rientro di Neres. I tifosi azzurri non vedono l’ora di riabbracciarlo al Maradona e ammirare dal vivo le sue accelerate, che rappresentano uno dei punti di forza dell’attacco napoletano. Il debutto stagionale contro il Como segna il primo passo verso il pieno recupero dell’esterno, che avrà modo di ritrovare ritmo e confidenza con il terreno di gioco nel corso delle prossime giornate di Serie A.