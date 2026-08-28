Mercato Napoli, Manna piazza un’altra cessione: affare in Serie A

Michael Folorunsho lascia il Napoli per il Monza in prestito: oggi le visite mediche certificano l’addio del centrocampista classe 1998 agli azzurri, con la documentazione già scambiata tra i club.

Folorunsho verso il Monza: Juric lo riporta in Serie A

L’operazione si conclude dopo settimane di trattative serrate. Il prestito secco rappresenta la soluzione trovata dal Napoli e dal club brianzolo per dare al centrocampista una destinazione concreta. Si tratta del secondo affare fra le due squadre in questo calciomercato dopo quello di Ngonge, anche lui pronto a trasferirsi in prestito dal Napoli al Monza.

La duttilità tattica e le caratteristiche fisiche di Folorunsho rispondono alle esigenze del centrocampo del Monza. Dopo l’ultima stagione al Cagliari, dove ha collezionato 27 presenze e 2 reti, il classe 1998 si trova di fronte a un’opportunità per rilanciarsi. Le visite mediche di oggi rappresentano il passaggio conclusivo: completati i controlli, Folorunsho potrà essere messo a disposizione di Juric per gli allenamenti e le competizioni stagionali.

Calciomercato Napoli: la cessione in prestito libera spazio

Quale valore ha questa operazione per il Napoli? La soluzione in prestito consente agli azzurri di mantenere il controllo del giocatore pur alleggerendo la rosa. Folorunsho non rappresentava una priorità nelle gerarchie tattiche, e la sua partenza crea margini di manovra nel reparto mediano per eventuali ultimi interventi di mercato.

La finestra estiva si sta per chiudere, e il Napoli ha già completato diversi movimenti in entrata e uscita. Con Folorunsho al Monza, il centrocampo partenopeo assume una configurazione più definita. L’arrivo del giocatore in Brianza rafforza invece le opzioni tattiche di Juric, che potrà contare su un elemento esperto per la Serie A e già rodato nel campionato italiano. Le prossime ore confermeranno l’ufficialità: dopo i test medici, Folorunsho diventerà ufficialmente un calciatore del Monza in prestito dal Napoli, completando il mercato estivo dei brianzoli.