Napoli, è tutto pronto per un’altra partenza: visite mediche in arrivo!

Ngonge lascia il Napoli e si trasferisce al Monza in prestito con diritto di riscatto. Le visite mediche dell’attaccante belga sono programmate per le prossime ore in Lombardia, confermando la conclusione della trattativa tra i due club.
Ngonge verso il Monza: l’operazione si chiude
Il trasferimento di Ngonge si concretizza dopo settimane di negoziazioni tra il Napoli e il club brianzolo. La fumata bianca arriva a pochi giorni dal termine della finestra estiva di calciomercato.
L’intesa raggiunta prevede un prestito con opzione di riscatto a favore del Monza, formula che consente ai brianzoli di valutare il calciatore durante la stagione senza impegno economico immediato.
Ngonge, attaccante classe 2000, non rientra nei piani tattici del Napoli e la soluzione temporanea rappresenta un’opportunità per accumulare minuti in una squadra dove avrà maggiore continuità.
Il quadro generale del calciomercato Napoli
L’operazione Ngonge si inserisce in un mosaico più ampio di movimenti in uscita che il Napoli sta gestendo in queste settimane finali di agosto. Altre partenze sono in corso di definizione, creando lo spazio necessario per eventuali ultimi innesti offensivi.
La strategia di Manna ruota attorno alla razionalizzazione della rosa, eliminando elementi poco utilizzabili e creando margini per scelte più mirate.