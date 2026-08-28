Intrigo Zeballos, si accende il duello in Serie A: Napoli spiazzato

Exequiel Zeballos rischia di sfuggire al Napoli: il Bologna si inserisce nella corsa e può chiudere immediatamente, mentre gli azzurri hanno rimandato tutto a gennaio.

Zeballos e l’intesa bloccata: cosa è successo con il Napoli

Giovanni Manna aveva già trovato un accordo di massima con l’esterno argentino per un contratto di cinque anni. L’impossibilità di liberare uno slot in organico durante l’estate 2026 ha però costretto il direttore sportivo partenopeo a rinviare la firma all’inizio del 2027, quando Zeballos sarà ufficialmente svincolato dal Boca Juniors. Questo stallo ha aperto le porte alla concorrenza. Il Parma aveva già mosso i primi sondaggi. Adesso la situazione si complica ulteriormente con l’ingresso in scena dei rossoblù.

Bologna: l’opzione che Zeballos potrebbe accettare subito

Secondo quanto rivela Nicolò Schira, il Bologna ha deciso di inserirsi con decisione nella corsa all’esterno sudamericano. L’agente di Zeballos si trova attualmente in Italia per valutare le opzioni disponibili. I rossoblù vedono in Zeballos la soluzione ideale nel caso dovesse partire Rowe in direzione Atalanta. La differenza cruciale è il timing: il Bologna offre una soluzione immediata nel massimo campionato italiano, mentre il Napoli chiede di aspettare fino a gennaio. Per un calciatore in cerca di visibilità, la scelta diventa scontata.

L’agente del talento argentino sa che il ritardo degli azzurri ha creato un’opportunità. Accettare la proposta emiliana significherebbe iniziare subito il campionato, saltare i mesi di attesa e garantirsi visibilità sin da subito. Il Napoli, bloccato da esigenze di organico che non riesce a risolvere, si trova in posizione debole. La beffa non è tanto nell’arrivo della concorrenza, quanto nella consapevolezza che poteva essere evitata con decisioni più rapide sul mercato in uscita. Nei prossimi giorni l’agente di Zeballos comunicherà le sue valutazioni: il Bologna ha tutte le carte per convincere l’esterno a firmare immediatamente, lasciando il Napoli con un pugno di mosche.