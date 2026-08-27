Napoli, si sblocca l’ennesima cessione: intreccio con un club di Serie A

Pasquale Mazzocchi al Cagliari: la partenza di Gabriele Zappa verso l’Hellas Verona sblocca la trattativa per l’esterno azzurro. Come rivela Sky Sport, il club sardo accelera per rinforzare la fascia destra.

Zappa all’Hellas Verona: il domino che parte dalla Sardegna

Il Cagliari è ai dettagli finali per la cessione di Gabriele Zappa all’Hellas Verona. La partenza del terzino classe ’99 non è una semplice operazione di mercato: libera uno slot tattico fondamentale nella rosa di mister Pisacane e obbliga la dirigenza rossoblù a intervenire subito sulla fascia destra. Un’uscita che genera conseguenze immediate per gli equilibri difensivi.

La necessità di trovare un sostituto pronto è urgente. Il Cagliari non può permettersi di restare scoperto. Per questo motivo la ricerca è già indirizzata verso profili che garantiscano continuità di rendimento e affidabilità tattica.

Mazzocchi torna nel mirino: il Napoli apre la porta

Con la partenza di Zappa, Pasquale Mazzocchi riporta il Cagliari in primo piano. L’esterno di proprietà del Napoli rappresenta l’opzione più concreta per la dirigenza sarda. Nella scorsa stagione azzurra, il classe ’95 ha collezionato 20 presenze complessive fornendo un assist, dimostrando capacità di spinta e versatilità tattica sulla fascia.

I contatti tra le parti potrebbero decollare nelle prossime ore. La formula del trasferimento resta da definire: il Napoli potrebbe valutare sia una cessione definitiva che un prestito, considerando le esigenze di squadra e le preferenze del giocatore. L’accelerazione del Cagliari dipende proprio da quanto velocemente si concretizzeranno questi discorsi iniziali.

Il timing del mercato: ultimi giorni di agosto per decidere

Siamo a fine agosto e la sessione estiva di calciomercato entra nella fase decisiva. Le trattative si intensificano e i club hanno pochi giorni per completare gli ultimi tasselli. Il Cagliari non può permettersi ritardi: con Zappa in uscita, la fascia destra diventa una priorità assoluta da risolvere prima della chiusura del mercato.

Mazzocchi conosce già l’ambiente italiano e possiede l’esperienza richiesta per una categoria competitiva. Se il Napoli deciderà di lasciarlo partire, il Cagliari avrà il profilo giusto per competere nella serie cadetta. I prossimi giorni saranno determinanti per capire se la pista si scalda definitivamente o rimane solo una suggestione estiva.