Guiu al Napoli, può arrivare indipendentemente da un fattore: la decisione del Napoli

Marc Guiu interessa al Napoli indipendentemente dalle cessioni in uscita. Lo spagnolo del Chelsea potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato, secondo quanto rivela Il Mattino, con due negoziazioni parallele in corso.

Guiu e il Napoli: due fronti aperti contemporaneamente

Gli azzurri non aspettano la partenza di Noa Lang per affondare il colpo su Guiu. La dirigenza partenopea ha deciso di condurre una doppia trattativa: una con il Chelsea e una direttamente con l’entourage del calciatore spagnolo. La sensazione è che il colpo si farà a prescindere dalle uscite, ma probabilmente a ridosso della chiusura del mercato estivo. Il giovane attaccante classe 2006 piace sempre di più al club di De Laurentiis, che vede in lui un profilo interessante per il reparto offensivo.

Convincere Guiu non è semplice. Dopo mesi di panchina al Chelsea, l’attaccante spagnolo cerca spazio garantito, non una ulteriore competizione. Il Napoli dispone già di Hojlund e Lucca in attacco, e questa presenza preoccupa sia il giocatore che i suoi agenti. Guiu sa che arrivando a Napoli non avrebbe la certezza di giocare con continuità, una prospettiva che lo frena dal dire sì alla proposta azzurra.

Lista Champions: il nodo che complica tutto

Quale ostacolo potrebbe bloccare l’operazione? La questione della Lista Champions. Le normative europee sulla composizione delle liste potrebbero impedire al giovane spagnolo di rientrare nelle convocazioni per la competizione continentale, un dettaglio che potrebbe complicare ulteriormente l’affare. Guiu vuole giocare, in Italia e in Europa.

Il Mattino riferisce che il Napoli potrebbe muoversi negli ultimi giorni di agosto per chiudere tutto, quando la pressione del mercato costringerà tutte le parti a trovare una soluzione. Se il Chelsea abbassa le pretese e Guiu accetta il progetto azzurro nonostante i dubbi sulla competizione, la trattativa per il Napoli potrebbe decollare nell’ultimo respiro della sessione estiva.