Futuro Lang, sta cambiando tutto: il Napoli ha preso una decisione netta!

Joshua Zirkzee rimane nel radar del calciomercato Napoli, ma la finestra estiva si chiude con gli azzurri ancora bloccati dalla necessità di vendere in attacco prima di poter agire in entrata.

Lang e Allegri: il tecnico lo apprezza, l’allenamento continua

Noa Lang prosegue la preparazione a Castel Volturno sotto gli occhi attenti di Max Allegri. L’olandese si allena con serietà e il tecnico ne apprezza le qualità tecniche. Non è un dettaglio di poco conto: quando un allenatore stima un giocatore, la permanenza acquista peso specifico. Allegri non è tipo da tollerare improvvisazioni o atteggiamenti superficiali.

Qual è il vero ostacolo allora? Non la volontà del tecnico, ma la geometria del mercato. Le trattative lunghe, l’iter burocratico, i tempi ristretti: il Napoli resta fermo fin quando non cede e, l’olandese, è visto come una pedina attraente.

Gli ultimi giorni di agosto diranno se il Napoli riuscirà a sbloccarsi. Per ora, Lang resta. Sembra essere questa la decisione definitiva dei partenopei: vedremo, però, se ci saranno nuovi cambiamenti in queste ore calde di mercato.

Lang e Allegri in foto durante Genoa Napoli

Problema iter burocratico

Una cessione di Lang sarebbe difficoltosa anche per via dell’iter burocratico lungo e, a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato, si rischia di rimanere beffati. I tempi ristretti non garantiscono la possibilità di sostituire l’ex calciatore del PSV.

Allegri ne è contento e lo ha già lanciato nella mischia contro il Genoa: ora starà all’esterno prendere sulle spalle la squadra e trascinarla con giocate che aveva promesso un anno fa. La fiducia adesso c’è tutta.