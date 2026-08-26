Galatasaray-Leao, arriva l’ultima ora: la decisione che coinvolge Lang

Il Galatasaray ha scelto Rafael Leao e abbandona definitivamente la pista Noa Lang. Secondo Fabrizio Romano, i turchi chiudono l’accordo con il Milan per 45 milioni di euro.

Galatasaray su Leao: Lang esce dalla trattativa

Il Galatasaray accelera su Leao e dimentica Lang. L’operazione col Milan è in fase conclusiva: la base economica è di 45 milioni, mentre proseguono i colloqui con l’entourage del portoghese per limare i dettagli personali. I turchi spingono per chiudere in tempi rapidi, trasformando questa mossa in un’opportunità concreta per il Napoli di trattenere l’olandese senza pressioni esterne.

La situazione di Lang era rimasta in sospeso per settimane. Il Galatasaray rappresentava una destinazione reale sul fronte del mercato, con un interesse concreto che avrebbe potuto condizionare i piani azzurri. Ora, con l’attenzione turca completamente rivolta a Leao, lo scenario cambia radicalmente.

Napoli: Lang rimane, si complica il mercato?

Con Leao verso il Galatasaray, gli azzurri potrebbe non riuscire più a cedere Lang, su cui anche il Bologna si è allontanato. Rischia così di complicarsi il possibile arrivo di un altro attaccante come Guiu. Saranno ore decisive per comprendere le prossime mosse del Napoli a meno di una settimana dalla chiusura del mercato.