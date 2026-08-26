Napoli, pronta un’altra cessione: fumata bianca molto vicina

Cyril Ngonge lascia il Napoli per il Monza: la fumata bianca è ormai imminente secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, che annuncia la stretta finale per l’attaccante belga.

Ngonge e il Monza: l’operazione entra nel rettilineo finale

L’uscita di scena di Ngonge dalla rosa partenopea si concretizza negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Il club brianzolo ha perseguito l’attaccante con determinazione, e ora le parti stanno completando i dettagli dell’accordo. Radio Kiss Kiss Napoli ha confermato che il trasferimento è entrato nella fase decisiva, con la formula e le cifre ancora da ufficializzare ma ormai in via di definizione.

L’operazione rappresenta un alleggerimento della rosa per il Napoli, permettendo al direttore sportivo Giovanni Manna di liberare risorse e spazio negli organici in vista di eventuali ulteriori movimenti in entrata. Ngonge troverà una nuova destinazione in Serie A: il belga si ritroverà agli ordini di Ivan Juric al Monza, una piazza che lo attende per una sfida diversa rispetto a quanto sperimentato a Napoli.

Ngonge in azione con la maglia del Napoli

Qual è il valore dell’operazione? Formula ancora da definire

I dettagli economici non sono stati ancora comunicati ufficialmente. Restano sconosciuti sia la formula del trasferimento che l’importo complessivo dell’affare, ma l’accordo tra Napoli e Monza risulta ormai prossimo alla sigla definitiva. L’annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni, completando così il quadro delle ultime operazioni di mercato azzurre.

Questa cessione consente a Manna di muoversi con maggiore flessibilità nel mercato estivo. Gli azzurri potranno indirizzare le proprie energie verso profili ritenuti prioritari, riducendo il numero di elementi in esubero. Ngonge, che non ha trovato lo spazio desiderato a Napoli, avrà l’opportunità di rilanciarsi in una squadra che punta su di lui come risorsa offensiva centrale per la stagione in corso.