Lascia il Napoli ma non la Serie A: scelta la formula, l’affare decolla

Michael Folorunsho lascia il Napoli e si trasferisce al Monza in prestito con diritto di riscatto. L’accordo tra i due club è stato trovato nelle ultime ore, come rivela Alfredo Pedullà.
Folorunsho al Monza: i dettagli dell’operazione
La formula dell’affare è quella del prestito con diritto di riscatto a favore della società brianzola. Il centrocampista classe 1998 si appresta a diventare un nuovo giocatore a disposizione di Ivan Juric, completando così un’altra uscita dalla lista degli esuberi napoletani. Dopo Ngonge, il Napoli piazza un altro giocatore fuori dal progetto tecnico della stagione 2026-27.
Per i partenopei si tratta di una soluzione pragmatica: Folorunsho non rientrava nei piani dell’organico e trovare una sistemazione rappresentava una priorità di mercato.
Il Monza, che necessita di diversi rinforzi a centrocampo, accoglie con interesse il profilo del calciatore. Le due società hanno accelerato i tempi e in queste ore, secondo Pedullà, procederanno allo scambio della documentazione per completare ufficialmente l’operazione.