Il Napoli chiude la cessione: accordo totale per restare in Serie A

Cyril Ngonge lascia il Napoli e approda a Monza in prestito. L’esterno belga, reduce dall’esperienza al Torino, raggiungerà la Brianza per unirsi ai biancorossi e sottoporsi alle visite mediche già programmate.

Ngonge al Monza: la formalizzazione arriva stasera

La trattativa tra il Napoli e il Monza per Ngonge si chiude con il trasferimento in prestito del calciatore belga. Dopo sei mesi al Torino, l’esterno riparte dalla Serie A con una nuova squadra. Le visite mediche sono state già prenotate e la formalizzazione del trasferimento avverrà in serata, secondo quanto riporta Fabrizio Romano. Non si tratta di una cessione definitiva, ma di un prestito che consente al Napoli di alleggerire la rosa.

Ngonge torna disponibile per la Monza dopo l’esperienza granata. L’esterno aveva lasciato Napoli in gennaio per trovare spazio e continuità. Ora il Monza gli offre l’opportunità di disputare una stagione completa in Serie A con un club che punta alla salvezza. La scelta del club brianzolo rappresenta una soluzione concreta per tutti gli attori coinvolti: gli azzurri ottengono il decentramento di un giocatore ai margini del progetto, il Monza aggiunge un esterno di categoria, Ngonge ritrova minuti e fiducia.

Napoli, la rosa si alleggerisce prima del Como

L’uscita di Ngonge arriva nel momento in cui gli azzurri si preparano all’esordio stagionale casalimgo contro il Como al Diego Armando Maradona. La partenza del belga completa una fase di ridimensionamento della rosa partenopea. Nel frattempo, il club continua a lavorare su altri fronti del mercato, valutando sia cessioni che possibili arrivi per completare l’undici a disposizione dell’allenatore.

La situazione di Ngonge a Napoli era diventata insostenibile già nella scorsa stagione. Poche opportunità e scarsa considerazione tattica avevano spinto verso la ricerca di una soluzione. Il prestito al Torino non ha invertito la tendenza, con il belga che non ha trovato lo spazio sperato neppure in granata. Monza rappresenta quindi una nuova chance per dimostrare il proprio valore in un contesto dove potrà competere per una maglia da titolare e accumulare minuti importanti.

La partenza di Ngonge libera risorse economiche e spazi nella lista dei giocatori. Gli azzurri rimangono vigili su eventuali opportunità, ma l’attenzione principale rimane focalizzata sulla preparazione dell’esordio in Serie A e sulla costruzione di un gruppo solido per la stagione 2026-27. Il trasferimento del belga a Monza chiude un capitolo e consente al club di proseguire il proprio lavoro di rinnovamento della rosa.