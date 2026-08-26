“Vuole il Napoli”, entra nel vivo la trattativa per la punta: Manna tratta sul prezzo

Marc Guiu ha scelto il Napoli come destinazione preferita, ma la distanza economica tra il Chelsea e gli azzurri rimane il vero ostacolo. Il club inglese chiede 25 milioni, Manna non va oltre 15.

Guiu-Napoli: quando le preferenze non bastano

La volontà del giocatore non sempre risolve le trattative di calciomercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, Marc Guiu ha inserito il Napoli in cima alle sue preferenze, vedendo la piazza partenopea come il trampolino ideale per rilanciarsi dopo l’esperienza al Chelsea. Insieme a un club tedesco, gli azzurri rappresentano la meta gradita all’attaccante. Ma le intenzioni del calciatore e le strategie economiche dei club seguono spesso percorsi divergenti.

Il Chelsea non cede sulla valutazione. I Blues pretendono una cessione a titolo definitivo e fissano il prezzo a 25 milioni di euro. Giovanni Manna ha invece tracciato un limite chiaro: 15 milioni massimo. I primi contatti tra le parti confermano questa forbice sostanziale. Non si tratta di una distanza facilmente colmabile con piccoli compromessi: sono 10 milioni che separano la proposta e la richiesta, una cifra tutt’altro che marginale.

Guiu, Manna non molla la presa con il Chelsea

Quale margine di manovra ha il direttore sportivo azzurro? Manna conosce il valore reale del giocatore e sa che il Chelsea gonfia la richiesta iniziale in ogni negoziazione. Tuttavia, il club inglese non ha fretta di cedere e può permettersi di attendere offerte migliori. Il Napoli, invece, ha esigenze di mercato precise e un budget definito per la sessione estiva. La forbice rimane ampia perché entrambi i club giocano al rialzo, confidando che l’altra parte ceda per primo.

I contatti proseguono nonostante l’impasse. Questo segnala che nessuna delle due parti ha abbandonato la trattativa. Il Chelsea sa che Guiu preferisce Napoli, un dettaglio che potrebbe incrinare la resistenza sulla valutazione. Manna, dal canto suo, continua a dialogare per sondare i margini di flessibilità.

Il Napoli resta attento alla situazione e fiuta l’affare, ma la strada verso Marc Guiu passa attraverso il superamento di quella forbice economica. Se il Chelsea dovesse scendere a 20 milioni e gli azzurri salissero a 18, l’operazione potrebbe concretizzarsi prima della chiusura del mercato. Diversamente, il giocatore continuerà a sognare Napoli mentre il suo futuro rimarrà in bilico tra le richieste londinesi e le ambizioni partenopee.