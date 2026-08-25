Musso-Milinkovic-Savic, l’ultim’ora sullo scambio: la rivelazione di Moretto

Juan Musso bloccato dal Napoli in vista di uno scambio con Milinkovic-Savic: le parti lavorano all’operazione ma non hanno ancora trovato l’accordo sui dettagli della trattativa.

Musso-Napoli: lo scambio con il Torino che non decolla

Il portiere argentino dell’Atletico Madrid rappresenta la soluzione individuata dagli azzurri per rinforzare la batteria dei custodi. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il club partenopeo ha proposto uno scambio coinvolgendo Milinkovic-Savic come contropartita. Tuttavia, le due società non hanno ancora raggiunto l’intesa necessaria per chiudere definitivamente il trasferimento.

Chi è Musso e perché il Napoli lo vuole

L’argentino vanta un’esperienza internazionale di assoluto rilievo. Conosce perfettamente il calcio italiano per i trascorsi con Udinese e Atalanta. La sua candidatura come secondo di Meret rispecchia la volontà del club di aggiungere qualità e affidabilità nel reparto difensivo. L’operazione è stata effettivamente imbastita dai due club, ma la distanza economica rimane il principale ostacolo al perfezionamento della trattativa.

Il Napoli continua a lavorare per completare la rosa in entrata prima della chiusura della sessione estiva di calciomercato. L’arrivo di Musso dall’Atletico Madrid dipenderà dalla capacità di trovare l’accordo definitivo con il club spagnolo sulle modalità dello scambio con Milinkovic-Savic.