Napoli, smentita la possibile partenza in Serie A: cambia tutto sul suo futuro?

Noa Lang non si trasferisce al Bologna. Secondo Nicolò Schira, le trattative tra i due club non esistono, nonostante il mercato estivo del Napoli continui a svilupparsi attorno all’esterno olandese.

Lang e il Napoli: lo stop alle voci sul Bologna

Le indiscrezioni degli ultimi giorni sulla possibile cessione di Lang al Bologna trovano una netta smentita. Schira chiarisce che al momento non c’è alcun dialogo concreto tra il club emiliano e gli azzurri per l’olandese. La situazione rimane fluida, ma una soluzione con Bologna non è in corso di definizione. Il Napoli mantiene il controllo della situazione e non ha intavolato negoziazioni ufficiali con i felsinei.

L’esterno resta comunque in una posizione delicata all’interno della rosa partenopea. La sessione estiva offre ancora margini di movimento, e il club dovrà affrontare decisioni importanti sulle uscite prima di completare gli ultimi colpi in entrata. Lang potrebbe effettivamente partire, ma solo se arriveranno offerte concrete e strutturate da altri club interessati.

Noa Lang esulta con la maglia del Napoli

Napoli: quale futuro per Lang e lo spazio in rosa

La vera questione riguarda la necessità del Napoli di liberare posti nella rosa. Con l’esigenza di intervenire ancora sul mercato, gli azzurri potrebbero valutare partenze significative. Lang rimane una pedina mobile, ma il Bologna non è il destinatario previsto. Altre squadre potrebbero farsi avanti nelle prossime ore, trasformando la situazione dell’olandese in una vera opportunità di mercato per il Napoli.

Nelle prossime settimane il quadro potrebbe cambiare rapidamente. Se Lang lascerà il Napoli, dipenderà da proposte esterne concrete e non da una trattativa già avviata con il Bologna. Nel frattempo, gli azzurri continueranno a monitorare il mercato e a valutare le opzioni disponibili per completare la loro rosa estiva.