Clamoroso Lang, la mossa del calciatore spiazza il Napoli: ora cambia tutto

Noa Lang accelera per il proprio addio al Napoli: l’esterno olandese ha contattato direttamente il Galatasaray e si è dichiarato disponibile a ridursi lo stipendio pur di trasferirsi. Secondo Il Mattino, una mossa che cambia gli equilibri del mercato partenopeo.

Lang-Galatasaray: l’olandese si muove in prima persona

Il calciatore non attende più. Nelle scorse ore, Lang insieme al suo agente ha telefonato direttamente agli emissari del Galatasaray, confermando la volontà di trasferirsi in Turchia e offrendo una riduzione dell’ingaggio per velocizzare la conclusione dell’affare. Non è un segnale marginale: è l’ammissione esplicita di una frattura con il progetto napoletano.

La decisione matura in un fine settimana complicato per la famiglia Lang. Dopo la gara di Genova, dove l’olandese è subentrato nella ripresa con prestazione convincente, l’atmosfera attorno al giocatore si è deteriorata. L’aria di sfiducia avvertita negli ultimi giorni lo ha spinto a prendere l’iniziativa, immaginando il suo futuro lontano da Napoli già durante le ore di relax a Capri con i familiari.

Napoli: la richiesta resta ferma a 20 milioni

Il club azzurro non scende a compromessi sulla valutazione economica. Gli azzurri pretendono non meno di 20 milioni di euro in via definitiva, rifiutando formule di prestito. Il Galatasaray, dopo aver cercato alternative come Leao e Sarr per quel ruolo, dovrà ora accontentare le richieste del Napoli per sbloccare l’operazione.

Ogni giorno che passa senza accordo economico aumenta le probabilità che Lang resti in azzurro almeno fino a gennaio. La disponibilità del giocatore a tagliarsi lo stipendio rappresenta un’apertura concreta, ma la distanza sulla valutazione resta sostanziale. Istanbul lo chiama, il cuore dell’olandese rimane legato alla Turchia dopo i sei mesi passati in prestito nells econda parte della scorsa stagione. Eppure il mercato non si sblocca ancora e , nel frattempo, Lang continua a indossare la maglia del Napoli. Servirà uno sforzo in più da parte del Galatasaray.