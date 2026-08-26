Napoli, rinnovato l’accordo: arriva il comunicato ufficiale

Il Napoli ha annunciato il rinnovo della collaborazione con Heineken, che diventerà Official Beer Partner del club. L’accordo mirerà ad accompagnare i tifosi durante le partite e non solo.

Heineken sarà il nuovo Officiale Beer Partner della SSC Napoli

In un comunicato ufficiale, la SSC Napoli ha annunciato l’accordo con Heineken, che sarà ora Official Beer Partner del club azzurro. L’obiettivo, si legge, sarà quello di accompagnare il pubblico prima, dopo e durante le partite, creando esperienze capaci di far avvicinare i tifosi tra loro, rafforzando il senso di comunità del calcio. Heineken porterà così allo Stadio Diego Armando Maradona un modello di fan experience pensato per trasformare il giorno della partita in un momento di condivisione.

Esperienze esclusive e non solo in vista delle partite del Napoli

I prodotti del branda saranno così presso i bar e i punti di ristoro dell’impianto azzurro, mentre verrà confermata la Heineken Lounge in Tribuna Posillipo, che offrirà ai tifosi uno spazio accogliente ed esclusivo per vivere la partita. Un’altra conferma sarà quella degli after-match della scorsa stagione per i match contro Milan, Juventus e Inter, a cui si aggiungerà anche la gara contro la Roma. Ogni serata sarà animata da intrattenimenti, dj set e premi messi in palio da SSC Napoli e Heineken.

Esprime la sua soddisfazione per questo accordo il direttore generale- area business- della SSC Napoli Tommaso Bianchini: