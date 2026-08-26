Napoli escluso dalla corsa all’attaccante: accordo con il club di Premier

Nicolas Jackson firma con l’Aston Villa: l’attaccante del Chelsea sfugge al Napoli con un trasferimento da 65 milioni di sterline ormai in chiusura.

Jackson-Aston Villa: l’affare entra nelle fasi finali

Come rivela Fabrizio Romano, l’Aston Villa ha superato la concorrenza e chiude con il Chelsea per Nicolas Jackson. I Villans hanno presentato un’offerta da 65 milioni di sterline che il club londinese ha accettato. Jackson ha già dato il suo consenso al progetto e ha parlato direttamente con Unai Emery. Restano solo gli ultimi dettagli contrattuali e le visite mediche prima dell’ufficialità.

Il Napoli rimane ai margini di questa operazione. Gli azzurri avevano sondato l’attaccante belga nella loro ricerca di un bomber di livello internazionale, ma i costi proibitivi hanno reso impossibile una reale competizione. Chelsea e Aston Villa hanno trovato l’intesa in tempi rapidi, escludendo definitivamente le altre pretendenti dal tavolo delle trattative.

Napoli: la ricerca dell’attaccante continua altrove

Quale scenario aspetta gli azzurri? La mancata acquisizione di Jackson costringe il club partenopeo a virare su alternative diverse. Il mercato dei centravanti offre ancora opportunità, ma il Napoli dovrà accelerare per non ritrovarsi scoperto in avanti e il futuro di Lang condiziona.

Jackson rappresentava un profilo di esperienza e qualità internazionale, ma l’Aston Villa si è mosso con un’offerta ampiamente più convincente. L’attaccante avrà l’opportunità di giocare ancora in Premier League con un progetto ambizioso, mentre il Napoli continua a scandagliare il mercato per trovare il rinforzo offensivo che manca.