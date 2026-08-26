Mercato Napoli, lo scambio entra nel vivo: affare caldo per l’ex Serie A

Il Napoli accelera su Musso dall’Atletico Madrid: nelle ultime ore di mercato gli azzurri trattano uno scambio che coinvolge il serbo Milinkovic-Savic, ritenuto ormai fuori dal progetto tecnico della squadra partenopea.

Musso verso il Napoli: la trattativa con l’Atletico Madrid si intensifica

Come rivela Radio Kiss Kiss Napoli, sono ore caldissime per definire l’operazione tra i due club. La manovra di scambio si articola su due fronti: il Napoli chiede un conguaglio economico a suo favore, mentre l’Atletico Madrid vorrebbe una cessione alla pari. Musso rappresenta il profilo scelto dalla dirigenza partenopea per risolvere la questione portiere in questa sessione estiva. Il serbo Milinkovic-Savic, dal canto suo, non rientra più nei piani della società.

La trattativa procede su binari concreti. Il Napoli intende chiudere questa operazione prima del termine della finestra di mercato, e i contatti con la società colchonera si intensificano. L’Atletico Madrid non oppone resistenza alla partenza del portiere serbo, ma la differenza di valutazione tra le due sponde rappresenta l’ostacolo principale da superare. Il club madrileno valuta questo come uno scambio alla pari, mentre il Napoli chiede un conguaglio a suo favore.

Milinkovic-Savic fuori dal progetto: la soluzione è lo scambio

Il serbo ha perso centralità nel progetto tattico partenopeo. La cessione in cambio di Musso rappresenta l’occasione per il Napoli di aggiornare la rosa in porta senza investimenti ulteriori. Musso vanta una solida esperienza nel calcio europeo e italiano (dove ha giocato con le maglie di Udinese e Atalanta) potrebbe garantire continuità tra i pali. La trattativa per il calciomercato del Napoli entra nella sua fase decisiva: nei prossimi giorni la fumata bianca potrebbe arrivare, a condizione che le valutazioni si avvicinino.

L’Atletico Madrid attende una risposta definitiva sulla questione economica dell’affare. Il Napoli, dal canto suo, punta a trasformare quest’operazione in uno scambio sostanzialmente equilibrato con minime correzioni economiche. Lo scenario futuro dipenderà dalla capacità negoziale delle due società di trovare un punto di incontro sugli ultimi dettagli della trattativa.