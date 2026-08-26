Colpo di scena Zeballos, spunta un club di Serie A: incontro per sorpassare il Napoli

Exequiel Zeballos diventa oggetto di una battaglia di mercato inaspettata: il Parma accelera oggi con gli agenti dell’esterno offensivo del Boca Juniors, cercando di superare il Napoli nelle preferenze del calciatore.

Zeballos e il Napoli: la trattativa che non decolla

Giovanni Manna ha incontrato ieri gli agenti di Zeballos, esterno in scadenza il 31 dicembre con il club argentino. Il direttore sportivo azzurro insegue il giocatore da diversi mesi, ma la strategia del Napoli blocca tutto: preferisce aspettare gennaio per prenderlo da svincolato, liberando prima gli esuberi dalla rosa. Nel frattempo il ragazzo vuole solo Napoli e sogna di giocare nello stadio Diego Armando Maradona, ma l’immobilismo della trattativa apre uno spiraglio ai concorrenti.

Come rivela la Gazzetta dello Sport, il Parma non rimane a guardare. I ducali hanno programmato un incontro con gli agenti di Zeballos proprio per oggi, con l’intento di forzare la mano al calciatore offrendo garanzie di spazio che il Napoli non riesce a garantire al momento. L’idea è semplice: maggiore minutaggio e un progetto costruito su misura per lui, contro l’attesa incerta dei partenopei.

Parma: la mossa alternativa a gennaio

Il Napoli si trova intrappolato nella propria strategia. Ha bisogno di vendere prima di comprare, non avendo ancora liberato spazi significativi per l’arrivo di un’altra ala d’attacco. Zeballos rimane il profilo ideale, ma il timing non coincide con l’urgenza del calciatore di trovare una soluzione definitiva. Il Parma, invece, arriva con una proposta immediata e concreta, senza promesse rinviate a mesi successivi.

Cosa succede se Zeballos accetta la proposta parmense? Il Napoli perde un obiettivo che seguiva da mesi e la trattativa salterebbe definitivamente, lasciando ogni spiraglio chiuso anche in vista di gennaio. Il Parma intanto costruisce una squadra competitiva, rubando un prospetto che il Napoli aveva già identificato. La prossima mossa spetta agli agenti di Zeballos, che valuteranno i due progetti: aspettare il Napoli sino a gennaio oppure accettare subito il Parma fin da subito.