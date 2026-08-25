Allegri a Sky: dal retroscena su De Bruyne al paragone su Hojlund: il tecnico si apre

Massimiliano Allegri elogia Kevin De Bruyne dopo i primissimi mesi sulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi giorni dopo il successo sul Genoa.

De Bruyne: il talento tecnico e la personalità introversa

Allegri ha dipinto un ritratto preciso del centrocampista:

“Tecnicamente non lo scopro di certo io: quando gioca è un piacere vederlo, fa cose che pochissimi sanno fare”.

Il tecnico riconosce che De Bruyne possiede qualità tecniche rarissime nel calcio moderno, ma ha sottolineato anche gli aspetti caratteriali.

“Dal punto di vista caratteriale è un ragazzo introverso, non è il tipo che parla tanto, però ogni tanto riesco a farlo sorridere“.

Questo dettaglio rivela come Allegri stia costruendo un rapporto personale con il belga, andando oltre la semplice gestione tattica in campo.

L’elemento decisivo rimane la prestazione agonistica.

“L’importante è che in campo faccia il De Bruyne, e quando sta bene lo fa“.

Questa affermazione sintetizza la priorità del tecnico: indipendentemente dal carattere o dalla comunicazione verbale, quello che conta è la qualità espressa durante le novanta minuti.

Napoli: i primi mesi di Allegri e la valutazione del gruppo

Allegri ha descritto positivamente il suo inserimento nel club partenopeo.

“Un gruppo di ottimi giocatori che si mettono a disposizione l’uno dell’altro, e questa deve essere la forza per tutto l’anno”.

Il tecnico ha evidenziato come l’ambiente azzurro si caratterizzi per dedizione e professionalità costante.

“Ho trovato un ambiente in cui tutti lavorano per la causa Napoli, dalla mattina alla sera, e questo non è affatto scontato”.

Ha definito questi primi mesi come “utili per mettere le giuste basi”, indicando che la costruzione del progetto è ancora in corso. Napoli, secondo il tecnico:

“È totalmente cambiata rispetto a trent’anni fa, era meravigliosa all’epoca, adesso lo è ancora di più“.

Hojlund e il paragone con Kean: caratteristiche fisiche e margini di crescita

Su Rasmus Hojlund, Allegri ha tracciato un parallelo significativo:

“Per caratteristiche lo vedo molto vicino a Moise Kean, gli somiglia molto, sono due giocatori di forza, che strappano, che hanno fisicità e sanno fare a sportellate con i difensori”.

Tuttavia, il tecnico ha identificato un’area di miglioramento cruciale per l’attaccante.

“Credo che Hojlund abbia ancora grandi margini di miglioramento, e deve migliorare soprattutto in fase realizzativa, in effetti è quella che fa la differenza”.

Gli obiettivi stagionali: il centenario e il trofeo

Allegri ha fissato chiaramente le ambizioni:

“Sarei felice se avessimo vinto qualcosa. Ma soprattutto di aver fatto un’annata importante e di aver lasciato qualcosa di concreto. Vogliamo un trofeo nell’anno del centenario. Per fare questo bisogna essere molto seri, molto professionali e soprattutto molto responsabili per tutti i dieci mesi della stagione”.

La visione di Allegri per il Napoli combina realismo e ambizione. De Bruyne rimane centrale nel progetto tecnico, con Gilmour descritto come “un giocatore importante, che sa leggere bene il gioco”. L’allenatore ha confermato che in quel ruolo gli azzurri sono “ben coperti”, garantendo serenità nella costruzione della squadra per i mesi che verranno.