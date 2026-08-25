Lang, spunta l’ennesima destinazione: c’entra ancora un club di Serie A

Noa Lang è il calciatore più richiesto della rosa del Napoli in questa sessione di calciomercato. Il Bologna ha già fatto un sondaggio per l’esterno olandese, ma la pista rimane complicata al momento.

Lang al Napoli: le richieste si moltiplicano

Le telefonate per l’olandese non si fermano. Secondo quanto rivela il giornalista Matteo Moretto, Lang riceve più richieste di qualsiasi altro giocatore azzurro. Il Bologna ha mosso i primi passi ufficiali, ma non è l’unico club interessato. Atalanta e Ajax hanno già bussato alla porta della società partenopea. Nonostante il numero crescente di sondaggi, la cessione di Lang resta tutt’altro che scontata.

Lo stesso Moretto chiarisce la situazione:

“Sono giorni intensi, stiamo verificando tante chiamate e ci aspettiamo tante sorprese. Lang è il calciatore che ha più richieste. È vero che il Bologna ha fatto un sondaggio, ma è una pista complicata al momento”.

Le indicazioni che arrivano dagli ambienti azzurri parlano di un Lang più propenso a restare che ad andarsene.

Napoli: Lang preferisce restare, ma una super offerta cambia tutto

L’atteggiamento del giocatore rimane fermo: la permanenza è l’opzione preferita. Lang non ha mai chiesto di andare via e la sua volontà è di continuare a indossare la maglia azzurra. Tuttavia, il calciatore non chiude la porta a una super offerta che lo convince insieme al club. Se dovesse arrivare una proposta economica importante, l’entourage e la società la prenderanno in seria considerazione.

Quale scenario potrebbe sbloccare la situazione? Una cifra che faccia vacillare sia il Napoli che Lang stesso. Negli ultimi giorni di mercato una proposta decisiva potrebbe ancora arrivare, ma al momento le indicazioni sono chiare: l’olandese rimane più dentro che fuori dal progetto azzurro. Il Bologna continua a monitorare, ma la strada è ancora in salita.