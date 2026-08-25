Napoli, nuovo nome per l’attacco! L’alternativa a Gabriel Jesus arriva dalla Francia

Amine Gouiri entra nel mirino del Napoli come soluzione concreta per l’attacco. L’attaccante franco-algerino del Marsiglia, 26 anni, rappresenta un’opzione che il club sta valutando seriamente per rinforzare il reparto avanzato.

Gouiri al Napoli: otto gol per convincere Allegri

Il Marsiglia non è una vetrina casuale nel calcio europeo. Gouiri ha segnato otto gol nella scorsa stagione, confermando una continuità realizzativa che Allegri apprezza. Ha giocato i Mondiali con l’Algeria, collezionando un gol nella competizione. La sua duttilità tattica lo rende adatto a operare sia da prima che da seconda punta, caratteristica che il tecnico del Napoli ritiene fondamentale per il suo sistema di gioco.

Il francese è potente fisicamente e solido tecnicamente. Non è una scommessa ma un profilo già testato in una piazza importante come quella francese, dove ha dimostrato di reggere il confronto con difese di qualità superiore. Secondo il Corriere dello Sport, il suo nome circola negli uffici di Castel Volturno come alternativa concreta al mercato estivo ancora aperto.

Dalla Francia al Tottenham: la concorrenza di De Zerbi

Gouiri non è un’idea esclusiva azzurra. Il Tottenham di De Zerbi segue il francese con attenzione, avendo già lavorato con lui al Marsiglia. De Zerbi conosce le qualità dell’attaccante e potrebbe muoversi in tempi brevi, creando una corsa diretta tra i due club per assicurarsi il giocatore.

Il tecnico degli Spurs ha una storia recente di acquisti rapidi e mirati: il profilo di Gouiri rientra perfettamente nella sua filosofia di mercato. Questo fattore accelera i tempi per il Napoli, che dovrà decidere con rapidità se affondare il colpo oppure lasciare strada al club londinese.

Gabriel Jesus costa troppo: ecco perché Gouiri diventa prioritario

Qual è il problema con Gabriel Jesus? Il calciatore brasiliano ha 29 anni e percepisce un ingaggio di 6 milioni netti annui, cifra che il Napoli valuta spropositata per un profilo non più giovane. Allegri lo ha indicato come attaccante ideale per legare il gioco, ma l’equazione economica non convince De Laurentiis.

Gouiri costa meno e offre margini di crescita maggiori grazie alla sua età. La mossa del Napoli è strategica: rinunciare al nome blasonato per investire su un profilo equilibrato tra qualità presente e potenziale futuro. Un’operazione che snellisce il bilancio senza sacrificare la qualità dell’innesto offensivo.

Marc Guiu: il piano B spagnolo del Chelsea

Nel novero delle alternative emerge anche Marc Guiu, ventenne spagnolo del Chelsea valutato intorno ai 15 milioni di euro. Il giovane iberico entrerebbe nella rosa azzurra senza costringere a cessioni, aumentando il numero di punte disponibili per Allegri. Rappresenta una soluzione diversa rispetto a Gouiri: più giovane, meno rodato, ma con potenziale ancora tutto da esprimere.

La strategia del Napoli sembra articolata su più fronti. Gouiri garantisce esperienza e continuità realizzativa immediata. Guiu promette duttilità offensiva e crescita nel medio termine. Tra i due, il francese del Marsiglia resta il profilo più maturo e pronto per incidere da subito nel progetto di Allegri, specialmente se uno tra Lang e Lucca dovesse partire.