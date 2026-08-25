Napoli, assalto al super talento della Juve: la rivelazione di Sky

Adin Licina finisce nel mirino del Napoli: il talento classe 2007 della Juventus è un pupillo storico di Giovanni Manna, che lo monitora con attenzione senza ancora avviare trattative ufficiali.

Licina e Manna: un rapporto che risale al Bayern Monaco

La conoscenza tra il direttore sportivo azzurro e il giovane calciatore tedesco non è recente. Quando Manna lavorava ancora in bianconero, aveva già tentato di portare Licina nel progetto Juventus Next Gen mentre il ragazzo militava nel settore giovanile del Bayern Monaco. Quella volontà di seguire il talento non si è mai spenta. Oggi, secondo quanto riporta Sky Sport, il Napoli mantiene alta l’attenzione su una possibile evoluzione della situazione.

Napoli: la strategia è aspettare lo spazio di gioco alla Juventus

Gli azzurri non hanno ancora bussato alla porta della Juventus con un’offerta formale. Non circolano cifre, non esistono ancora contatti diretti per un trasferimento. La vera mossa di Manna consiste nell’osservare come il club bianconero gestirà la crescita del ragazzo nelle prossime settimane. Se la Juventus non garantisse un ruolo da protagonista nel progetto tecnico, il Napoli valuterebbe concretamente l’inserimento. È una strategia di pazienza calcolata: il direttore sportivo azzurro sa che le valutazioni cambiano rapidamente a quell’età, soprattutto quando lo spazio diventa limitato in una big.

Il Napoli rimane vigile ma non aggressivo. Il mercato estivo è ancora aperto, le dinamiche all’interno della rosa bianconera potrebbero mutare rapidamente. Licina rappresenta un profilo che combina il potenziale futuro con la conoscenza personale di chi dovrà prendere le decisioni finali. Se la Juventus dovesse decidere di cedere il classe 2007 durante questa sessione di calciomercato, gli azzurri avrebbero già il terreno preparato per una mossa concreta.