Guiu al Napoli, il Chelsea alza il muro: il punto di Romano

Marc Guiu al Napoli: trattativa in salita con il Chelsea che chiede 25 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

Guiu e il muro del Chelsea: 25 milioni più percentuale di rivendita

Il giovane attaccante spagnolo del Chelsea rappresenta una pista concreta per l’attacco azzurro, ma le condizioni economiche fissate dai londinesi trasformano la trattativa in un ostacolo difficile da superare.

Come rivela Fabrizio Romano, il club inglese non scende sotto i 25 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo, con l’aggiunta di una clausola sulla rivendita del 20%. Una struttura che la dirigenza partenopea considera spropositata per un giocatore ancora in fase di sviluppo.

I Blues non valutano nemmeno ipotesi alternative: prestito secco, diritti di riscatto condizionato, formule ibride. La linea di Chelsea è rigida e questo rende il dialogo complesso fin da subito. Il Napoli dovrà decidere se spingere per una trattativa reale o virare su altre soluzioni offensive. La finestra estiva si sta chiudendo e ogni giorno conta.

Napoli in difficoltà: Guiu non è l’unica opzione sul mercato

La domanda che guida la strategia azzurra è semplice: conviene investire 25 milioni più royalty per un attaccante giovane, oppure cercare alternative più economiche sul mercato? La risposta arriverà negli ultimi giorni di agosto, quando il Napoli deciderà se forzare la trattativa con Chelsea o abbandonarla definitivamente. Guiu rimane nel mirino del Napoli, ma la strada verso il trasferimento in azzurro vede ostacoli importanti.