Gabriel Jesus, l’affare non è ancora sfumato: il Napoli vuole tentare di chiudere!

Gabriel Jesus rimane nel mirino del Napoli fino alla chiusura del mercato estivo. L’attaccante brasiliano dell’Arsenal, escluso dal progetto di Mikel Arteta, rappresenta un’opportunità concreta per gli azzurri negli ultimi giorni di trattative. A riportarlo è Gianluigi Bagnulo, giornalista di Sky Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.

Jesus fuori dal progetto Arsenal: la porta si apre per Napoli

L’Arsenal ha tracciato una linea netta tra chi resterà e chi partirà. Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli erano entrambi in tribuna durante le ultime uscite, segnale inequivocabile della loro esclusione dal piano tattico di Arteta. La demarcazione è definitiva: il club londinese ha completato un mercato preciso e queste situazioni si trasformano in occasioni concrete per chi sa coglierle.

Secondo Gianluigi Bagnulo, il Napoli ha tutte le intenzioni di provare l’assalto definitivo negli ultimi giorni che rimangono. La finestra estiva si sta chiudendo e ogni giorno conta per finalizzare l’operazione. Jesus rappresenta un profilo di spessore internazionale: ha 29 anni, esperienza da Champions League e qualche partita l’ha comunque disputata anche con Arteta, nonostante il poco spazio concesso.

Gabriel Jesus durante una partita con la maglia dell’Arsenal

Jesus e il ritorno dopo l’infortunio: perché conviene al Napoli

C’è un elemento che potrebbe preoccupare gli azzurri: la lesione al crociato rimediata un anno fa. Ma il giocatore ha già dimostrato di stare meglio e non si tratta di un calciatore fermo da due stagioni. La progressione del recupero è positiva e l’Arsenal non lo escluderebbe dal progetto per questioni fisiche, bensì per scelte tattiche precise di Arteta.

Qual è il valore reale di Gabriel Jesus in questa trattativa? Un attaccante internazionale con esperienza consolidata, capace di giocare in diversi ruoli offensivi, disponibile a una cifra inferiore rispetto al suo valore di mercato proprio perché emarginato. Il Napoli ha giorni contati per chiudere: ogni ora che passa riduce lo spazio per negoziare e finalizzare. L’operazione Gabriel Jesus al Napoli rimane, però, viva fino al gong finale del calciomercato estivo: il piano è chiaro.