Mercato Napoli, Romano lancia l’allarme su Zeballos: “Ha fatto sapere che…”

Exequiel Zeballos perde la pazienza con il Napoli dopo tre mesi di attesa: l’esterno del Boca Juniors ha un accordo dal maggio scorso, ma lo stallo delle uscite azzurre blocca tutto.

Zeballos e il Napoli: l’accordo fermo da maggio

La trattativa tra gli azzurri e il talento argentino è cristallizzata da quasi novanta giorni. Secondo Fabrizio Romano, il contratto è pronto e l’intesa è chiusa, ma il Napoli non riesce a dare il via libera finale. Il giocatore ha manifestato più volte il desiderio di indossare la maglia azzurra, considerando il trasferimento a Napoli un sogno realizzabile. Tuttavia, la dirigenza partenopea rimane bloccata dal capitolo delle cessioni, impedendo così l’avanzamento della pratica.

Romano ha rivelato il clima di tensione che si respira attorno al dossier:

“Il calciatore sta aspettando la chiusura della trattativa e si sta spazientendo. Il giocatore ha aspettato tanto, quasi tre mesi, ad oggi continua ad attendere il Napoli”.

L’esperto di mercato ha anche aggiunto una considerazione importante sul comportamento di Zeballos:

“Dovesse andare da un’altra parte, ci tengo a dire, che ce l’ha messa tutta”.

Questo significa che il ragazzo ha dimostrato lealtà e disponibilità, ma la pazienza ha limiti concreti.

Celta Vigo inserito: il rischio concreto per il Napoli

Lo stallo napoletano ha attirato l’attenzione di altre società europee pronte a sferrare l’assalto. Il Celta Vigo rappresenta una minaccia concreta secondo quanto riportato da Matteo Moretto, che ha sottolineato come il club spagnolo sia in pressing attivo sull’esterno argentino. La Liga può offrire una soluzione immediata, senza attendere ulteriori sviluppi legati alle uscite azzurre.

Il Napoli si trova in una posizione delicata. Da un lato c’è la volontà del calciatore di vestire il blu, dall’altro una rosa che necessita di alleggerimenti prima di nuovi innesti. Romano ha chiarito il nodo della questione:

“Il Napoli però ha tanti calciatori in rosa ed il suo mercato è legato alle uscite, ci attendiamo sviluppi”.

Senza movimento in uscita, il sogno di Zeballos di giocare a Napoli rischia di trasformarsi in una vera e propria chimera.

Il tempo stringe per il Napoli. Un’ulteriore dilazione potrebbe spingere Zeballos verso altre destinazioni, vanificando mesi di negoziati e accordi verbali. La dirigenza deve scegliere rapidamente: o sblocca le cessioni per accogliere l’esterno del Boca Juniors, oppure si rassegni a vederlo indossare una maglia diversa in questa sessione di calciomercato del Napoli estiva.