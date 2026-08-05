Lukaku, futuro ancora da decidere: la sua volontà è ben chiara!

Romelu Lukaku spera ancora di restare al Napoli, ma la convivenza con Hojlund complica i piani. L’attaccante belga rifiuta la Turchia e valuta alternative concrete.
Lukaku-Napoli: il nodo tattico con Hojlund
La situazione di Romelu Lukaku al Napoli entra in una fase decisiva. Come rivela Repubblica, l’attaccante belga nutre ancora speranze di continuare con gli azzurri, ma lo scenario si complica per ragioni tattiche. La convivenza con Hojlund rappresenta un ostacolo concreto: lo spazio in attacco per due centravanti di questo profilo non esiste nel progetto di Allegri.
L’attaccante vuole un ruolo da protagonista assoluto, non una soluzione di compromesso. La ricerca di una squadra dove giocare stabilmente diventa prioritaria rispetto a qualsiasi altra considerazione economica.
Lukaku e la MLS: Atlanta United entra in gioco
Sul tavolo esiste un’alternativa concreta: la MLS con l’Atlanta United. Non si tratta ancora di una trattativa vera e propria, ma il club americano rappresenta una soluzione plausibile per il futuro prossimo del calciatore.
Lukaku vedrebbe nel campionato americano l’occasione per mantenere visibilità internazionale e ruolo centrale, lontano dalla competizione tattica con Hojlund che caratterizza il progetto napoletano.