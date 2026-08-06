Lukaku e il Napoli, addio ufficioso: le destinazioni più concrete

Romelu Lukaku non si presenterà al ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Il belga ha ottenuto un permesso dal club azzurro mentre la squadra raggiunge l’Abruzzo, una decisione concordata tra società, agenti e legali del calciatore in vista di una cessione imminente.

Lukaku lontano da Napoli: le porte chiuse dopo gli strappi

Secondo quanto rivela Il Mattino, il futuro di Lukaku è ormai lontano dall’Italia. Le strade tra l’attaccante e il club partenopeo si sono definitivamente divise dopo i conflitti della scorsa stagione. Non si tratta di una semplice esclusione tattica: il Napoli ha comunicato chiaramente al calciatore che non rientra nei piani. Non ci sono margini per ricucire un rapporto mai davvero ricostruito dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Lukaku è tornato a Napoli soltanto per poche ore prima di fare rientro in patria con la testa già altrove.

L’impressione è che l’arrivo del nuovo allenatore abbia definitivamente chiuso ogni porta. Le dinamiche della passata stagione non lasciano spazi per un reinserimento. Il belga ha capito il messaggio e da tre giorni sta valutando concretamente quale sarà la sua prossima destinazione.

Atlanta United offre 5 milioni: trattativa aperta con la MLS

La MLS americana è la soluzione più concreta. L’Atlanta United ha confermato la volontà di portare Lukaku negli Stati Uniti, ma la cifra proposta non soddisfa il Napoli: gli americani si fermano a 5 milioni di euro per il cartellino. Domanda e offerta rimangono distanti, tuttavia i negoziati continuano. La vera leva della trattativa è l’ingaggio che la squadra americana ha promesso al calciatore: un compenso monstre secondo i parametri della MLS, cifra che potrebbe convincere Lukaku ad accettare il trasferimento oltreoceano.

Quale è il valore reale della proposta americana? Non solo i soldi, ma anche una nuova avventura in un campionato diverso dove il belga potrebbe ritrovare centralità e continuità di gioco. L’Arabia Saudita rimane una pista secondaria: il calciatore non ha ancora sciolto le riserve su quella destinazione, a differenza di quanto accade con la MLS dove la trattativa procede speditamente. Sullo sfondo anche la Turchia, con il Trabzonspor fresco di contratto a Salah, che starebbe valutando il super colpo.

Lukaku: rientro a Napoli solo dopo la firma

Lukaku non rientrerà in Italia fino a quando tutto non sarà definitivo. Il calciatore rimarrà lontano dal ritiro azzurro durante i giorni cruciali delle trattative. Tutte le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni: prima del weekend potrebbe arrivare la fumata bianca. Se così non accadrà, il belga sarà obbligato a raggiungersi i compagni e ad allenarsi in attesa di chiarimenti finali.

Lo scenario è chiaro: il Napoli ha aperto le porte all’addio di Lukaku durante questa sessione estiva di calciomercato. L’Atlanta United rappresenta l’opzione più credibile, anche se la distanza economica rimane significativa. Nei prossimi giorni il Napoli potrebbe registrare una cessione che chiuderebbe definitivamente un capitolo conflittuale per entrambe le parti.