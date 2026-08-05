Lukaku e l’Atlanta: la MLS fa sul serio: l’offerta al Napoli e la risposta azzurra

Romelu Lukaku riceve la prima offerta ufficiale dalla MLS: l’Atlanta propone sette milioni di euro. Il Napoli rifiuta e pretende almeno dieci milioni per liberare l’attaccante belga.

Lukaku all’Atlanta: gli americani fanno sul serio

La squadra della MLS ha accelerato i tempi e messo sul tavolo un’offerta concreta. Come riporta Il Mattino, l’Atlanta vuole Lukaku subito, proprio il giocatore che ha dimostrato di mantenere ancora fiuto del gol al Mondiale con il Belgio, dove ha segnato tre reti partendo spesso dalla panchina. Gli americani sanno che il centravanti belga guadagna cifre importanti e che a Napoli partirebbe dietro Hojlund, una situazione che non lo soddisfa.

L’offerta di sette milioni è stata presentata negli ultimi giorni con l’intenzione di chiudere rapidamente. Il club della MLS ha mosso i fili giusti per avanzare una proposta seria, ma la cifra rimane distante dalle pretese partenopee. Lukaku attende sviluppi mentre si prepara a mettersi a disposizione di Allegri, ma il mercato ha la precedenza sulla ripresa degli allenamenti.

De Laurentiis non scende a compromessi: servono dieci milioni

Il Napoli ha già risposto picche. La società capitanata da Aurelio De Laurentiis vuole almeno dieci milioni per cedere l’attaccante belga. La distanza tra domanda e offerta è quindi di tre milioni, uno scarto significativo che determinerà se l’affare può proseguire o se tutto si blocca.

L’agente Pastorello e il legale Sébastien Ledure lavorano quotidianamente per le due parti. I colloqui rimangono aperti e questa potrebbe trasformarsi nella settimana decisiva: serve uno sforzo comune per raggiungere l’accordo. Sullo sfondo restano altre piste, con la Turchia e l’Arabia Saudita che monitorano la situazione da mesi senza mai mollare la presa su Lukaku. La prossima mossa spetta ai negoziatori per colmare il gap economico e definire il trasferimento del centravanti al Napoli dalla MLS.