Occhio Napoli, l’affare rischia di saltare: dal Portogallo fanno sul serio!

Il Napoli continua a monitorare situazioni interessanti per questa finestra estiva di calciomercato. Nessuna trattativa vicino alla chiusura, prima c’è bisogno di vendere: questo mette a rischio degli affari prestabiliti, con lo Sporting Lisbona pronto a fare sul serio per Favasuli.

Favasuli vola in Portogallo? Lo Sporting lo vuole

Da diverse settimane il Napoli ha bloccato Favasuli, terzino destro 2004 del Catanzaro. Gli azzurri non hanno ancora chiuso l’operazione per via della volontà e necessità di cedere prima tanti esuberi ancora presenti in rosa.

Giovanni Manna, direttore sportivo, lavora duramente senza trovare club interessati ad alcuni calciatori: questo rischia di complicare anche l’affare Favasuli. Come riportato da Nicolò Schira su X, lo Sporting Lisbona sta tentando di ingaggiare il giovane talento. Il Napoli, però, è ancora in pole position.

Favasuli con la maglia dell’Italia numero 22. SCREEN

Napoli avvisato, c’è fretta di chiudere?

Il Napoli è stato avvisato della concorrenza. Favasuli continua ad attendere una mossa dei partenopei, ma – sicuramente – non attenderà a lungo per scoprire il proprio futuro. In casa azzurra ci sono ancora tanti temi aperti, compreso quello degli esuberi da piazzare.

La società attende nuovi riscontri positivi prima di accelerare su alcuni colpi in entrata da regalare a Massimiliano Allegri per l’anno del centenario.