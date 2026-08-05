Badiashile al Napoli, affare ancora bloccato: cosa rallenta la trattativa

Badiashile piace al Napoli, ma Chelsea e azzurri non trovano l’intesa: la distanza economica blocca tutto. Il difensore francese vuole i partenopei, secondo il Mattino, ma gli inglesi pretendono una cifra che il club campano non intende raggiungere.

Badiashile-Napoli: la formula che divide Chelsea e gli azzurri

Il nodo centrale è la struttura dell’affare. Il Napoli ha proposto un prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fino a 20 milioni totali, secondo quanto riporta il Mattino. Il Chelsea rifiuta questa soluzione. Gli inglesi non hanno mai chiuso completamente a un prestito con diritto, ma vogliono ricavare cifre significativamente più alte o trasformare il diritto in obbligo, riducendo però i costi iniziali per i partenopei.

La situazione è complicata dal fatto che Badiashile ha giocato pochissimo nell’ultimo anno con i Blues. Eppure il Chelsea non scende a compromessi sul prezzo. L’investimento fatto tre estati fa non ha reso come sperato, e il club londinese vuole quantomeno recuperare il più possibile dalla cessione. Il Napoli spera di far breccia nei conti del Chelsea, ma la trattativa rimane in una fase di stallo.

Cosa vuole il Chelsea: obbligo o cifre più alte

Il Chelsea accelererà solo se il Napoli cede su uno dei due fronti: accettare un prestito con diritto a cifre più elevate, oppure trasformare il diritto in obbligo di riscatto. In quest’ultimo caso, gli inglesi potrebbero venire incontro sui costi iniziali. I contatti continui tra i club negli ultimi giorni hanno dimostrato l’interesse reciproco, ma il divario economico rimane il vero ostacolo.

Il Napoli ha bisogno urgente di un nuovo difensore e Badiashile resta l’obiettivo prioritario. Il calciomercato estivo 2026 entra nella sua fase decisiva, e ogni giorno di negoziazione conta. Se l’accordo non arriva nei prossimi giorni, il Chelsea potrebbe decidere di accelerare verso altre soluzioni per completare le altre cessioni in programma, lasciando il Napoli senza il francese.

La prossima mossa dipenderà dalle capacità negoziali delle due parti. Se il Napoli troverà spazi per alzare leggermente l’offerta o il Chelsea scenderà dalle sue pretese iniziali, Badiashile potrebbe vestire l’azzurro entro la fine di agosto. Diversamente, il mercato dei difensori del Napoli dovrà cercare altre strade.