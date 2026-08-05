Napoli-Osasuna, vittoria nel primo test internazionale: arrivano buone sensazioni!

Napoli batte Osasuna 2-1 a Castel di Sangro con De Bruyne e McTominay presenti da bordocampo, a sostegno della squadra. La vittoria amichevole convince De Laurentiis, che segue con attenzione il progetto tattico di Allegri.

Ottima prova del Napoli

Kevin De Bruyne e Scott McTominay hanno assistito alla gara amichevole internazionale del Napoli contro l’Osasuna, osservando direttamente i compagni da bordocampo. La loro presenza non è casuale. Gli azzurri hanno vinto 2-1 in una prova che ha lasciato segnali positivi, ma lo sguardo del club resta già proiettato sui colpi del mercato estivo.

Presente anche De Laurentiis allo Stadio Patini, che ha seguito con attenzione l’intera partita. Il presidente ha espresso apprezzamento per la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri, un segnale che tranquillizza l’ambiente partenopeo in questa fase cruciale della preparazione estiva. La vittoria rafforza la fiducia nel gruppo e consolida il lavoro tattico avviato in ritiro.

Esultanza dei giocatori del Napoli dopo il gol nel test amichevole contro l’Osasuna (FOTO: Salvatore Gallo Foto e Fatti)

Napoli-Osasuna: il test che parla di continuità tattica

La prova contro l’Osasuna rappresenta un banco di prova significativo per la formazione di Allegri. Il risultato positivo non è un dettaglio marginale: consolida le sensazioni positive emerse dal campo e dimostra che il lavoro di preparazione procede secondo i piani. Gli azzurri proseguono il percorso estivo con una vittoria che alimenta fiducia negli impegni competitivi d’inizio stagione. La continuità tattica che emerge dal campo tranquillizza chi ha scelto questa direzione tecnica.

A segno Politano nel primo tempo con uno splendido gol al volo e Lucca, che di fisico tiene botta e insacca la palla in rete nella ripresa. Buoni spunti anche da parte di Noa Lang. Da sottolineare, invece, l’ottima prova di Marianucci: il difensore è stato una delle poche riconferme nel secondo tempo nei tantissimi cambi di mister Allegri.