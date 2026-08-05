Napoli-Osasuna, le formazioni ufficiali: in due sono out!

Massimiliano Allegri sceglie Hojlund al centro dell’attacco per Napoli-Osasuna, amichevole di ritiro a Castel di Sangro. Due assenze pesanti: McTominay e Rafa Marin non saranno del match in via precauzionale.

Napoli: Hojlund titolare, Allegri senza due top

Allegri disegna il suo Napoli con il tridente offensivo completamente rinnovato. Hojlund agisce da prima punta, supportato da Politano e Giovane sugli esterni. Questo assetto rivela una scelta tattica precisa: testare soluzioni alternative in attacco prima dell’inizio della stagione ufficiale. Il centrocampo rimane con Anguissa, Lobotka e Folorunsho, mentre la difesa si affida a Meret, Di Lorenzo, Rrahmani e Spinazzola come terzino sinistro.

Marianucci prende il posto di Rafa Marin al centro della difesa, confermando la cautela verso il difensore spagnolo. Anche McTominay non scende in campo per motivi precauzionali. In panchina ritorna Noa Lang, che rimane a disposizione ma non parte titolare.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Folorunsho; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri.

OSASUNA (4-3-3): Aitor Fernandez; Arguibide, Herrando, Catena, Abel Bretones; Aimar, Monacal, Moi Gomez; Ruben Garcia, Raul, Iker Munoz. All. Ramis