Napoli, arriva un nuovo portiere? Agenti in Italia per chiudere il colpo!

Noah Atubolu vuole l’Italia e il Napoli accelera: secondo la Gazzetta dello Sport, gli agenti del portiere del Friburgo sono attesi in questi giorni nel nostro paese per discutere il trasferimento.

Atubolu al Napoli: il Friburgo apre alla cessione

La squadra tedesca ha detto no al rinnovo contrattuale e ha deciso di ascoltare le offerte. Il prezzo fissato è intorno ai 15 milioni di euro, cifra che il club ha comunque aperto a negoziazioni. Atubolu, il cui contratto scade nel 2027, ha manifestato chiaramente la volontà di trasferirsi in Serie A e ha scelto il Napoli come priorità assoluta rispetto ad altre destinazioni europee. Questo cambio di rotta azzurro arriva dopo che lo scorso anno la società era già interessata al portiere prima di virare su Milinkovic Savic, ora in uscita.

La Champions League come fattore decisivo per Atubolu

Qual è il vantaggio competitivo del Napoli rispetto ai rivali? La qualificazione alla Champions League rappresenta l’elemento che attira maggiormente il portiere tedesco verso i partenopei. Il club campano offre una vetrina internazionale di primo livello, una competizione che mancava nella carriera di Atubolu. La Juventus resta comunque in corsa sul giocatore e cerca anch’essa una soluzione per la porta dopo i movimenti estivi della rosa. Il progetto sportivo del Napoli, però, inclina la bilancia verso gli azzurri in questa fase della trattativa.

Gli agenti del portiere arriveranno a breve per avviare i colloqui ufficiali con la dirigenza partenopea. Il Napoli dovrà chiudere la questione rapidamente per evitare che la Juventus trovi lo spazio per sorpassare l’offerta azzurra. Atubolu rappresenta una soluzione concreta per affiancare Meret e colmare il vuoto che potrebbe lasciare Milinkovic Savic. I prossimi giorni saranno decisivi per definire i termini economici e il progetto tecnico che porterà il portiere del Friburgo a scegliere il Napoli come sua nuova destinazione.