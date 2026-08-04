Vicario-Napoli, tentativo di scambio del Napoli: la risposta del Tottenham

Guglielmo Vicario lontano dal Tottenham: il Napoli ha provato lo scambio con Milinkovic-Savic, ma gli Spurs hanno detto no agli azzurri.

Il portiere classe 1996 rimane al centro del mercato italiano. Arrivato in Premier League dall’Empoli nell’estate 2023, Vicario è fuori dai piani del Tottenham e attende sviluppi sul suo futuro. Come rivela il Corriere dello Sport, il Napoli aveva tentato una soluzione creativa nelle scorse settimane: proporre uno scambio con Vanja Milinkovic-Savic per convincere gli inglesi a cedere l’estremo difensore.

Vicario fuori dai piani Tottenham: l’infortunio rallenta tutto

L’estremo difensore non ha partecipato alla tournée londinese per recuperare da un problema alla caviglia. Il tecnico De Zerbi non lo considera centrale nel progetto. Questa situazione avrebbe spinto il Napoli a muoversi, cercando di sfruttare la marginalità di Vicario negli Spurs per portarlo in Serie A tramite uno scambio vantaggioso. La proposta azzurra includeva Milinkovic-Savic, difensore di qualità, ma il Tottenham ha opposto un rifiuto secco. Gli inglesi non hanno trovato interessante l’operazione e hanno bloccato ogni negoziazione su questa base.

Cosa frena il Tottenham? La valutazione economica non coincide con quella del Napoli e gli Spurs preferiscono altre soluzioni di mercato. Il club londinese mantiene il controllo della situazione e non intende scendere a compromessi. Vicario resta una risorsa importante da monetizzare, non da scambiare con giocatori che non rientrano nelle priorità tecniche di De Zerbi.

Napoli e Juventus: la corsa per Vicario continua

Il portiere ha un obiettivo dichiarato: tornare in Italia e indossare la maglia di una big di Serie A nella prossima stagione. La Juventus rimane oggi la squadra più vicina all’accordo, ma il Napoli non ha abbandonato la pista. Lo scambio rifiutato non chiude definitivamente le porte a una trattativa futura. Se il Tottenham dovesse riconsiderare la cessione a titolo definitivo con conguaglio economico, gli azzurri potrebbero tornare alla carica con un’offerta più diretta. Vicario, intanto, aspetta risposte concrete dal mercato italiano mentre conta i giorni lontano dai riflettori di Londra.