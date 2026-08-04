Spinazzola parla di Allegri: “C’è un aspetto identico a Conte. Ve lo svelo”

Spinazzola elogia Allegri al Napoli: la mentalità vincente è identica a quella di Conte, solo con metodi diversi. L’esterno ha parlato a Sky Sport della pre season e delle richieste tattiche dell’allenatore.

Allegri e Conte: due strade verso la vittoria

Leonardo Spinazzola conosce bene Massimiliano Allegri dai tempi della Juventus e non ha dubbi nel tracciare un parallelo con Antonio Conte.

“Il mister è sempre uguale, instaura un rapporto con i giocatori, gli piace scherzare e creare un bell’ambiente, ma quando si deve lavorare andiamo forte, in quello non c’è alcuna differenza con Conte“,

I due allenatori condividono l’ossessione per il successo, anche se perseguono questo obiettivo con modalità differenti. Entrambi hanno mentalità vincente e pretendono dai giocatori la massima dedizione, traducendola però in linguaggi calcistici distinti.

La richiesta principale di Allegri ai suoi calciatori è precisa e non negoziabile:

“Il mister ci chiede di giocare sempre con coraggio e tenere il pallino del gioco, attaccare e difendere tutti con compattezza. Ci chiede di essere liberi, ci chiede di divertirci”.

Non è una contraddizione: gli azzurri devono essere responsabili nel possesso palla ma spensierati nell’esecuzione, liberi dalla paura di sbagliare. Questa filosofia rappresenta il marchio di fabbrica dell’allenatore toscano.

McTominay e la fascia sinistra del Napoli

Spinazzola ha anche parlato di McTominay, riconoscendo le sue qualità. “Sa fare tutto”, ha sottolineato, suggerendo che lo scozzese può coprire più ruoli in fase difensiva e offensiva. Accanto a lui c’è Alisson, descritto come “imprevedibile”, capace di creare situazioni difficili da leggere per gli avversari. A destra la situazione è consolidata: i due elementi giocano insieme da tempo e hanno sviluppato una sincronia naturale.

Il centenario come responsabilità aggiuntiva

Spinazzola è consapevole del peso che rappresenta la stagione del centenario del club.

“Sappiamo tutti che questo è un anno importante per il club, per la società, i tifosi tutti, quindi come sempre daremo il massimo”,

La ricorrenza storica aggiunge una responsabilità ulteriore sulle spalle della squadra. I partenopei sanno che il pubblico del Maradona attende prestazioni all’altezza di un anniversario così significativo. Questa consapevolezza può trasformarsi in motivazione oppure in pressione eccessiva, e il ruolo di Allegri sarà proprio quello di mantenere i giocatori nella giusta dimensione mentale.

La pre season sta procedendo secondo i piani dell’allenatore, con i calciatori che assimilano velocemente i dettami tattici. Spinazzola ha confermato che il lavoro procede spedito e che la squadra già risponde bene alle indicazioni. Il Napoli di Allegri prenderà forma definitiva nelle prossime settimane, ma il segnale è chiaro: gli azzurri hanno ricevuto il messaggio e sanno esattamente cosa il loro allenatore pretende per competere ai massimi livelli.