Clamoroso Napoli, si pensa al grande ritorno: l’affare può decollare

Eljif Elmas potrebbe tornare al Napoli per la terza volta. Il centrocampista macedone, attualmente al Red Bull Lipsia, è completamente fuori dai piani della squadra tedesca e secondo Tuttomercatoweb il club partenopeo ha avviato nuovi contatti per riportarlo in Serie A con un prestito.

Elmas al Napoli: il prestito che potrebbe riaprirsi

La scorsa stagione Elmas ha collezionato 44 presenze con la maglia azzurra, Il Lipsia ha confermato i dubbi sulla scelta di cederlo definitivamente: solo 22 presenze nell’anno solare 2024 per meno di 400 minuti totali.

Il Napoli di Allegri valuta concretamente il ritorno del macedone classe ’99. Le parti stanno discutendo le condizioni di un secondo prestito consecutivo, con la società che intende sfruttare il momento favorevole per reintegrarlo in rosa a costi ridotti. La precedente esperienza ha convinto la dirigenza partenopea sulla qualità del giocatore, indipendentemente dai 17 milioni richiesti per l’acquisto permanente.

Elmas con il Napoli

La concorrenza: Aston Villa e Juventus sulle tracce di Elmas

Il Napoli non è l’unico club interessato. L’Aston Villa segue Elmas in Premier League, mentre in Serie A la Juventus di Luciano Spalletti continua a monitorare il centrocampista macedone. Questa concorrenza accelererà probabilmente i tempi della trattativa partenopea, che dovrà chiudere prima che altre soluzioni diventino più concrete.

La valutazione del Napoli è strategica: riportare Elmas significherebbe avere un’alternativa di qualità a centrocampo senza esborsi importanti. Il giocatore, da parte sua, ha già apprezzato il progetto partenopeo e potrebbe accettare volentieri un nuovo ritorno.