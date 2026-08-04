Badiashile al Napoli, grossissima novità dal Chelsea: svolta della giornata

Benoit Badiashile al Napoli, la trattativa entra nella fase decisiva. Il difensore del Chelsea è in Australia con i Blues e l’accordo potrebbe sbloccarsi al rientro dalla tournée.

Badiashile e il Napoli: la formula del prestito

Gli azzurri hanno scelto la strada del prestito con diritto di riscatto per convincere il Chelsea a cedere il centrale francese. Una soluzione che protegge il Napoli dalle incertezze legate alle ultime stagioni di Badiashile, reduce da soli 16 presenze nell’annata appena conclusa tra tutte le competizioni. L’operazione rappresenta la risposta concreta all’assenza prolungata di Alessandro Buongiorno, bloccato da un intervento al menisco che lo terrà fuori per diversi mesi.

Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa procede da settimane. Giovanni Manna ha iniziato i contatti già durante il ritiro a Dimaro, ma l’operazione ha subito uno stallo dovuto agli impegni internazionali del Chelsea. I Blues sono attualmente in tournée tra Hong Kong e Perth, con amichevoli contro Juventus e Milan in programma. Lo sblocco arriverà al rientro della squadra londinese.

Chelsea diviso tra necessità di vendita e pretese economiche

Il club inglese si trova in una posizione contraddittoria. Ha investito 35 milioni di sterline nel 2023 per acquisire Badiashile, legandolo a un contratto di sette anni e mezzo. Oggi, però, ha l’urgenza di sfoltire la rosa, soprattutto nel reparto difensivo. Questo crea lo spazio per una negoziazione vantaggiosa per il Napoli.

Badiashile rimane affascinato dall’ipotesi di rilanciarsi in Serie A e di giocare un’altra Champions League. Il giocatore vede Napoli come un’occasione concreta di riscatto dopo una stagione deludente a Londra, dove ha collezionato solo 8 presenze in Premier League e 4 in Champions. La sua disponibilità facilita il closing della trattativa, anche se il Chelsea continua a spingere per una soluzione definitiva con vendita definitiva piuttosto che prestito.

La finestra di agosto consente al Napoli di completare l’operazione Badiashile prima della ripresa della Serie A. Il difensore francese del Chelsea arriverà a titolo temporaneo, con il club partenopeo che avrà l’opportunità di riscattarlo al termine della stagione sulla base di una valutazione ancora in discussione. L’affare per il calciomercato Napoli dipende ora dal rientro dei Blues dalla tournée australiana.