Zeballos-Napoli, nuovo colpo di scena: può accadere la settimana prossima

Exequiel Zeballos attende il Napoli da giugno, ma la pazienza dell’attaccante del Boca Juniors sta per esaurirsi. Come rivela Fabrizio Romano, l’argentino ha un accordo già definito con gli azzurri e sogna questa destinazione, però altri club internazionali stanno provando a convincerlo a cambiare idea.

Zeballos-Napoli: l’accordo c’è, mancano solo le cessioni

L’intesa tra il giocatore e il club partenopeo è stata già sottoscritta da tempo, ma il Napoli non riesce a chiudere perché bloccato dalle necessarie cessioni. Zeballos ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 e rappresenta un’occasione di mercato importante per gli azzurri. Il problema è che il club deve prima fare spazio in rosa: la cessione di Noa Lang, insieme ad altre uscite, dovrebbe sbloccare diverse trattative impostate mesi fa, inclusa quella dell’attaccante argentino.

Secondo Romano, Zeballos ha fatto tutto il possibile per raggiungere Napoli. Ha aspettato con pazienza dal mese di giugno fino all’inizio di agosto, quando ha iniziato a guardarsi intorno. Il giocatore non ha rotto l’accordo con gli azzurri e continua a dichiarare: “Aspetto il Napoli, sogno il Napoli e voglio il Napoli”. Tuttavia, questa settimana lui e i suoi agenti attendono risposte concrete su come procedere.

Il countdown: 7-10 giorni per decidere il futuro

I tempi stringono e il margine è molto ristretto. Se il Napoli non dovesse concretizzare le cessioni necessarie entro 7-10 giorni, Zeballos potrebbe accettare le proposte che stanno arrivando dall’estero. Dall’estero ci sono già altri club che cercano attivamente il giocatore, pronti a offrire un’alternativa credibile all’attaccante argentino qualora il Napoli tardasse ulteriormente.

La situazione rimane delicata ma non ancora compromessa. L’accordo è solido e la volontà del giocatore non cambia, però la finestra temporale per completare l’operazione si sta riducendo rapidamente. Se le cessioni arriveranno nei prossimi giorni, Zeballos potrà finalmente raggiungere Napoli e chiudere una trattativa che dura da mesi. In caso contrario, il calciomercato potrebbe portarlo altrove e il Napoli perderebbe un’occasione concreta per rafforzare l’attacco in questa sessione estiva.