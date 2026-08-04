Futuro Lang, la bomba dall’Olanda: “Hanno contattato il Napoli”

Noa Lang potrebbe lasciare Napoli in prestito verso l’Ajax: gli azzurri fissano a 25 milioni il riscatto obbligatorio sotto determinate condizioni.

Lang e l’Ajax: il prestito con obbligo conditizionato

L’ala olandese non è una priorità nella rosa partenopea e il club apre concretamente alla cessione temporanea. Secondo quanto riferisce Voetbal International, il Napoli non oppone resistenza a un trasferimento verso i Paesi Bassi, purché strutturato con prestito e obbligo di riscatto legato al verificarsi di specifiche condizioni. La cifra del riscatto obbligatorio è stata fissata a 25 milioni di euro.

L’Ajax monitora attentamente la situazione di Lang, che si allena attualmente agli ordini di Massimiliano Allegri. Il club di Amsterdam ha però una condizione: la cessione del calciatore Godts al Psg. Solo se l’operazione francese andrà in porto, gli olandesi accelereranno concretamente per l’esterno napoletano.

Perché il Napoli apre alla cessione?

Quale motivo spinge Aurelio De Laurentiis a non opporsi? Lang non rientra nei piani tattici della stagione e il prestito permette al Napoli di alleggerire il monte ingaggi senza perderlo completamente. Se le condizioni dovessero realizzarsi, i 25 milioni garantirebbero anche una plusvalenza futura sulla gestione del calciatore.

La formula scelta è quella più conveniente per il club partenopeo: mantiene il controllo del giocatore attraverso l’obbligo di riscatto, evita una cessione definitiva a prezzo ribassato, e incassa comunque una somma significativa nel medio termine.

Lo scenario concreto: Ajax, Godts e il domino di mercato

L’operazione Lang all’Ajax rimane subordinata alla partenza di Godts verso il Psg. Se la trattativa francese si sblocca, Amsterdam avrà le risorse economiche per procedere con il prestito obbligatorio dell’olandese. In caso contrario, il Napoli continuerà a contare su Lang per la stagione 2026-27, mantenendo l’opzione di cederlo in futuro. Il calciomercato del Napoli dipende dunque da scacchiere più ampi, dove ogni movimento in Europa genera conseguenze dirette sulla rosa azzurra.