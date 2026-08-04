Napoli, McTominay si ferma ancora in allenamento: le condizioni dello scozzese

Scott McTominay esce dal campo durante l’allenamento mattutino a Castel di Sangro e non rientra: il centrocampista scozzese accusa un fastidio alla caviglia sinistra nel quinto giorno di ritiro estivo.

Non è un episodio isolato. Già nei giorni precedenti il classe ’96 aveva sfilato scarpa e calzino per farsi sistemare una fasciatura nella zona compresa tra caviglia e tallone sinistro. Stavolta, però, la decisione è stata più drastica: dopo essersi tolto la calzatura intorno alle 11:00, McTominay è rimasto seduto a bordocampo per il resto della sessione, senza aver subito contrasti di gioco evidenti.

McTominay: il fastidio che non si risolve

Lo staff medico del Napoli monitora con attenzione la situazione. Il risentimento non sembra grave—il giocatore non zoppica, potrebbe trattarsi anche di una semplice vescica—ma la natura ricorrente del problema genera preoccupazione. La scelta di fermarsi appare una misura precauzionale, concordata con lo staff per evitare che un fastidio minore si aggravi in vista dei primi impegni ufficiali della stagione. L’alternativa, lasciare che il risentimento si cronicizzi, rappresenterebbe un rischio ben maggiore.

Gli azzurri affrontano le prossime sedute in un delicato equilibrio tra la ricerca di condizione fisica e la prevenzione degli infortuni. McTominay non può permettersi di iniziare la stagione con problematiche fisiche irrisolte.

Le prossime ore saranno decisive per capire se si tratta di una semplice precauzione o se il fastidio richiede ulteriori accertamenti specifici. Lo staff tecnico ha già dimostrato di preferire la massima prudenza, e questa linea continuerà nelle prossime sedute di allenamento a Castel di Sangro.