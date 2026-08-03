Futuro De Bruyne, annuncio netto di Fabrizio Romano: cosa sta accadendo

Kevin De Bruyne rimane al Napoli per la stagione 2026-27. Fabrizio Romano conferma che l’Inter Miami non sta trattando il belga, smentendo le voci di mercato degli ultimi giorni nonostante le tensioni con il precedente progetto tecnico.

De Bruyne, niente Inter Miami: resterà in azzurro

Il fuoriclassista belga aveva creato malumori evidenti durante il ritiro della nazionale, esponendo pubblicamente il malessere accumulato nel corso della scorsa stagione. Quelle dichiarazioni avevano alimentato speculazioni su una possibile partenza verso la MLS. La realtà è diversa: De Bruyne tornerà a Castel di Sangro nei prossimi giorni per aggregarsi al gruppo azzurro e iniziare la preparazione sotto la nuova guida tecnica.

La scelta del belga di restare rappresenta un messaggio chiaro sulla fiducia nel nuovo ciclo. Massimiliano Allegri avrà il compito di rilanciare il centrocampista, collocandolo al centro del progetto tattico della prossima stagione. Non è un dettaglio secondario: il classe 1991 avrà finalmente una struttura che lo valorizzi pienamente, dopo mesi di incomprensioni.

Napoli, parte solo Lukaku

Mentre il belga consolida la sua permanenza, Romelu Lukaku lascerà definitivamente il club. La situazione del centravanti segue una traiettoria opposta: il congedo è già deciso. Gli azzurri dovranno trovare una soluzione offensiva alternativa per completare l’organico destinato ad Allegri. La partenza di Lukaku e la permanenza di De Bruyne disegnano chiaramente le priorità del Napoli per il mercato in corso: rinnovamento tattico mantenendo i pilastri tecnici della rosa.

De Bruyne e il Napoli affrontano insieme un nuovo capitolo. La fiducia riposta dal belga nella visione di Allegri suggella un accordo implicito:avrà spazio e un ruolo centrale nel nuovo progetto, mentre il club azzurro mantiene uno dei suoi asset più preziosi. Il centrocampista si aggregherà al ritiro abruzzese entro i prossimi giorni, pronto per la preparazione estiva e per dimostrare che le tensioni della scorsa stagione appartengono al passato.