Centenario Napoli, anche Istanbul si dipenge d’azzurro: che festa! (FOTO)

Il centenario del Napoli è stato un evento che ha riunito la passione azzurra non solo nella città partenopea, ma dovunque nel mondo batte forte la fede per il Napoli. Anche Istanbul, si è così colorata d’azzurro.

Club Napoli Istanbul in festa per il centenario

Il club Napoli Istanbul ha celebrato alla grande il centenario azzurro con una serata speciale. Ieri il presidente Andrea Leo e gli altri associati si sono riuniti per celebrare questo compleanno anche a così tanti chilometri di distanza dal cuore pulsante della festa. Segno di come la fede per il Napoli sia oramai internazionale, grazie anche ai tantissimi napoletani all’estero che mantengono sempre intatti i legami con le loro radici. Di seguito le foto della festa: