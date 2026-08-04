Calciomercato Napoli, futuro in bilico: “Ho elogiato Allegri, ma questo periodo è difficile”

Pasquale Mazzocchi vuole restare al Napoli e ha già parlato con la società della volontà di rinnovare il contratto in scadenza. Il difensore azzurro non nasconde le incertezze legate alla situazione contrattuale, ma la determinazione a continuare il progetto prevale su ogni dubbio.

Mazzocchi e il rinnovo: la trattativa è avviata

L’esterno napoletano ha confessato in diretta a Kiss Kiss Napoli di aver già avuto contatti con la dirigenza. Non è facile gestire il periodo di scadenza, ha ammesso Mazzocchi, ma la sua intenzione rimane cristallina: continuare a indossare la maglia azzurra. La società conosce le sue intenzioni e ora le due parti dovranno trovare l’intesa economica nei prossimi mesi.

Mazzocchi ha sottolineato come la serenità non sia totale quando si è in questa situazione, ma ha ribadito di dare sempre il massimo in campo. La fame che lo ha sempre accompagnato rappresenta il motore principale della sua determinazione. Cresciuto in una famiglia umile, ha costruito la sua carriera proprio su questa spinta, quella stessa che lo sostiene ancora oggi nel voler proseguire con il progetto partenopeo.

Napoli nella pelle: le lezioni di napoletanità ai compagni

Durante il ritiro di Castel di Sangro, Mazzocchi non si limita a scendere in campo. Dedica energie anche a trasmettere ai compagni il significato profondo di indossare la maglia del Napoli. “Cerco sempre di dare alcune pillole di napoletano ai compagni”, ha spiegato, cercando di farli sentire parte di una storia che supera il singolo calciatore. Una città con oltre 2.500 anni di storia merita rispetto e consapevolezza, secondo il difensore.

La Festa del Centenario di sabato ha rappresentato un momento emotivo particolare. Per un napoletano come Mazzocchi, salire sul palco insieme alle leggende della storia azzurra non è solo un sogno personale, ma rispecchia il sogno di ogni tifoso che vede riconosciuta l’identità della propria città. Ha ringraziato tutte le leggende presenti per quello che hanno trasmesso negli anni.

Allegri e l’atmosfera del ritiro estivo

Mazzocchi ha elogiato l’operato di Massimiliano Allegri, definendolo “una bravissima persona” e riconoscendo il “grandissimo lavoro” che stanno portando avanti insieme. Il ritiro non è semplice: il caldo si fa sentire, le giornate diventano lunghe lontano dalle famiglie. Ma l’allenatore cerca ogni giorno di alleggerire il peso della preparazione estiva, cercando di ridurre il disagio della lontananza.

Gli azzurri continueranno le amichevoli a Castel di Sangro e Mazzocchi ha lanciato un appello ai tifosi: Napoli non ha mai smesso di sostenerli, e ora il momento è quello di ricambiare con prestazioni convincenti. La città rimane unica nel suo genere, e il difensore sa bene quale sia la responsabilità di chi indossa quella maglia. Nelle prossime settimane la trattativa per il rinnovo di Mazzocchi entrerà nel vivo, con la speranza di chiudere positivamente una situazione che rappresenta la volontà del giocatore di continuare il progetto azzurro.